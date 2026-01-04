萬千星輝頒獎典禮2025 精彩時刻丨林盛斌整爛獎 佘詩曼四度封視后 曾志偉卸任總經理轉為諮詢委員會召集人

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於昨日（4日）晚上8時舉行，會上除了頒發各大獎項，亦有不少難忘時刻。

1.一開始頒發最佳男新人獎時，曾一度欠流暢。主持先宣布最佳男新人獎由馮皓揚奪得，其後再公布劉洋共同奪得，劉洋一臉驚訝，而馮皓揚卻疑似黑面，未有高興神情。

最佳男新人，由馮皓揚、劉洋

最佳男新人，由馮皓揚、劉洋

2.飛躍進步男藝員，由吳業坤奪得，他得知得獎立即驚喜大哭，非常激動，重演當年2015年奪得《勁歌金曲》新人獎金獎時，喊到「眼鏡起霧」的畫面。

廣告 廣告

飛躍進步男藝員，由吳業坤奪得

3.頒獎禮中致敬離別藝人與電視從業員，由黎耀祥講出致敬辭，場面莊嚴而感人，提到許紹雄、雪妮與唐佳夫婦等名字時，台下的一眾嘉賓佘詩曼、高海寧、姜大衛等亦表現出不捨之情。

頒獎禮中致敬離別藝人與電視從業員

頒獎禮中致敬離別藝人與電視從業員

頒獎禮中致敬離別藝人與電視從業員

頒獎禮中致敬離別藝人與電視從業員

4.最佳男主持由林盛斌奪得，是他首度獲得這個獎，但因為興奮過度，將整個獎砸爛，引來全場大笑，成為最蝦碌卻搞笑的一幕。

興奮過度，將整個獎砸爛

5.佘詩曼憑《新聞女王2》大熱奪獎，打破自己創下的紀錄，四度封視后。同劇男主角黃宗澤則奪視帝，二人在台上都有落淚，場面感動。

最佳女主角，由佘詩曼憑《新聞女王2》大熱奪獎

最佳男主角，由黃宗澤憑《新聞女王2》奪得。

6.TVB行政主席許濤上台頒發榮譽傳奇大獎予曾志偉，特別向對方致謝，並由譚詠麟頒發獎項，更向他唱出〈相對無言〉。曾志偉即席宣布辭任總經理一職，並道：「我覺得自己有啲江郎才盡。」隨即TVB即發新聞稿，宣佈委任曾志偉出任新成立諮詢委員會召集人，繼續以另一個身份留守TVB。

萬千光輝榮譽傳奇：曾志偉