萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」

萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片（大會提供）

《萬千星輝頒獎典禮2025》大會繼12月15 日公布「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最佳電視歌曲」合共12個獎項的10強名單後，連串強勢宣傳項目亦隨著正式展開。日前，大會於翡翠台黃金時段播放了頒獎禮頭炮宣傳片，除有7位10強候選藝人擔綱演出，分別是「男主角」候選人陳展鵬及張振朗、「女主角」候選人傅嘉莉、「女配角」候選人陳自瑤、「男飛躍」候選人何廣沛及黃庭鋒、「女飛躍」候選人陳楨怡，還有去年視后得主龔嘉欣，及出名好戲的姚子羚「幫拖」，絕對星光熠熠！

短短一分鐘的首發頒獎禮宣傳片以「影像可以由科技打造，但係感動只能夠由人心創造」作為開場白，之後便是連串精彩的演技及拳腳對壘，張振朗黃庭鋒打到飛起、何廣沛陳楨怡上演浪漫唯美愛情小品、陳自瑤姚子羚大玩「金錢版宮心計」、傅嘉莉陳展鵬玩轉「流落版花樣年華」；四場好戲Medley雖然只有十秒左右，但憑藉一眾演員的精彩投入演出，再配以用心又唯美的拍攝角度，不但帶出超強「戲」勢，更是一場視覺享受盛宴。

為配合今年大會主題「貪新‧不忘舊」，宣傳片亦將人與科技完美融合，但強調的始終是致敬演員的「堅持」、「專業」，以及對製作團隊的「信任」，正如宣傳片所言：「拳腳之間，真身承受，投入所有能量，每一吓心跳，都係由演員用生命演活」；而Ending一句「呢一晚，佢哋以最耀眼嘅姿態，聚集埋一齊，以作品回饋觀眾對佢哋嘅期望，呢個真正由人同科技一齊創造嘅表演，正式展開」，配以8位換上靚靚晚裝的演員開心地互動及拍照，為頒獎禮揭開完美序幕。

據知，今屆頒獎禮的官方宣傳片共有五條，之後四條將會是四個小故事的「加長版」，每條時長30秒。雖然加起來只是2分半鐘的宣傳片，但為了拍出最好的作品，台前幕後足足花了兩天拍攝，誠意十足。頒獎禮系列宣傳片主創、TVB企業傳訊部品牌傳播科導演吳鏡輝接受官方訪問時，感激所有專誠度期參與拍攝的藝人之餘，希望透過系列宣傳片、帶出參與藝人在演技上的強項及特色之餘，並想藉此向所有專業演員致敬：「其實好多效果，即使用咗科技Assist達至更好效果，好多嘢都依然係真人先做到，尤其係演技。今次嘅宣傳片，都係希望執行到人同科技完美配合嘅概念。」

