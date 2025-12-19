關注

萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。

萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片（大會提供）
《萬千星輝頒獎典禮2025》大會繼12月15 日公布「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最佳電視歌曲」合共12個獎項的10強名單後，連串強勢宣傳項目亦隨著正式展開。日前，大會於翡翠台黃金時段播放了頒獎禮頭炮宣傳片，除有7位10強候選藝人擔綱演出，分別是「男主角」候選人陳展鵬及張振朗、「女主角」候選人傅嘉莉、「女配角」候選人陳自瑤、「男飛躍」候選人何廣沛及黃庭鋒、「女飛躍」候選人陳楨怡，還有去年視后得主龔嘉欣，及出名好戲的姚子羚「幫拖」，絕對星光熠熠！

短短一分鐘的首發頒獎禮宣傳片以「影像可以由科技打造，但係感動只能夠由人心創造」作為開場白，之後便是連串精彩的演技及拳腳對壘，張振朗黃庭鋒打到飛起、何廣沛陳楨怡上演浪漫唯美愛情小品、陳自瑤姚子羚大玩「金錢版宮心計」、傅嘉莉陳展鵬玩轉「流落版花樣年華」；四場好戲Medley雖然只有十秒左右，但憑藉一眾演員的精彩投入演出，再配以用心又唯美的拍攝角度，不但帶出超強「戲」勢，更是一場視覺享受盛宴。

