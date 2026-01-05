萬千星輝｜羅子溢大熱倒灶失落視帝 太太楊茜堯贈花安慰：我心中的No.1

《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）舉行，佘詩曼四度封視后，黃宗澤首度登上視帝寶座。另一位賽前視帝大熱羅子溢憑《金式森林》備受讚賞，早前更於「Fairchild TV 2025」網上觀眾票選獎項中先拔頭籌，成為「北美最喜愛男主角」，不過於《萬千星輝頒獎典禮2025》卻大熱倒灶，失落視帝。羅子溢太太楊茜堯（前名：楊怡）昨晚雖然未有現身，不過在頒獎典禮後發文為羅子溢送花兼高呼：「你已經是我們心中的No.1 」。

廣告 廣告

楊茜堯為羅子溢送花兼卡片

楊茜堯於社交平台發文為老公送花及卡片鼓勵：「獎項只是一個形式，為你錦上添花，你的努力和堅持早就勝過一切，過程裏收穫的成長才更加珍貴❤️屬於你的高光時刻，正在路上……..❤️加油❤️ @lawhimmm #最佳男主角 #沒有最好只有更好❤️」

羅子溢與楊茜堯Sweet到爆

小朋友亦有為子溢送上卡片