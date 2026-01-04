宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
萬千星輝2025 紅地氈直擊｜王敏奕仙氣現身低胸閃爆全場 何沛珈大騷小蠻腰 （持續更新）
TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日）於澳門舉行
《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日）於澳門舉行，新一屆視帝視后即將揭曉，去年憑《新聞女王》封視后的佘詩曼能否再下一城？抑或有其他藝人殺出？頒獎典禮將於今晚8時上演，典禮前紅地氈環節同樣精彩，一眾藝人盛裝出席爭妍鬥麗，《Yahoo娛樂圈》帶你欣賞紅地氈盛況，邊位藝人你覺得係今晚最靚或者最型？
TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 7 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
王祖賢避談「壓榨員工」風波 罕晒近照揭最新狀態
【on.cc東網專訊】女神王祖賢於加拿大溫哥華開設艾灸館，早前遭爆料聲稱出手低壓榨員工，一直未有出面回應的她，近日更新社交網，但就繼續避談事件，反而先後公開兩張近照，她平日在店中多戴口罩示人，今次卻罕有地露全臉，見其皮膚白滑，戴上眼鏡、冷帽後更滲出少女味道，狀態東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，每年的戰況都非常激烈，花旦小生們的表現都成為觀眾茶餘飯後的熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑
公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。am730 ・ 6 小時前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 1 天前
男子隨團野外行山墮崖死亡 領隊被捕
【on.cc東網專訊】河南省新鄉市南太行旅遊度假區一名男子上周五（2日）隨隊在未開發野外路線行山墮崖，頭部重創死亡。警方帶走行山團領隊調查。on.cc 東網 ・ 6 小時前
中國駐日本大使館：中國公民日本遭辱罵毆打受傷 籲避免前往日本｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國駐日本大使館上周六（3 日）發布最新警示，指日本部分地區近日治安環境不靖，呼籲中國公民近期避免前往日本，而已在當地的中國公民亦需提高警覺。Yahoo新聞 ・ 58 分鐘前
《尋秦記》連環報捷 港澳票房正式衝破四千萬 答謝全球影迷熱唱《天命最高》
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報——港澳累計票房正式突破四千萬，氣勢持續上揚。截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日本網民自製「床蝨酒店地圖」！附曾被點名酒店名單 助大家避雷
旅行日行一二萬公里，以為回到酒店可好好休息，但卻有床蝨為患！繼韓國爆出床蝨危機後，日本近日也陷入「床蝨恐慌」。有熱心網民整理出一份「日本床蝨酒店地圖」，讓準備赴日旅遊的大家可以提早避開「高危住宿地帶」。雖然無法保證百分百準確，但作為參考資料，對旅客來說仍具實用價值。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
屯門男工被困大廈外牆冷氣機頂 救援人員救返安全位置
【on.cc東網專訊】屯門有人在危險位置。今午(3日)12時37分，據報一名男工人被發現危坐於景峰徑2號景峰花園4座一單位外牆的冷氣機頂部，身上繫有一條布條綑綁着單位窗框，進退不得。救援人員接報到場，將涉事男工人拉回單位內安全位置，事件的起因及經過有待調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沙田的士私家車相撞 1人受傷送院治理
【on.cc東網專訊】沙田發生交通意外。今午(4日)12時26分，牛皮沙街及翠欣街交界，一輛市區的士及一輛私家車意外相撞，的士其後剷上行人路並撞毀一段鐵欄，途人見狀擔心有人被困遂代為報案。救援人員接報到場，證實意外中無人被困，意外中一人受傷，清醒由救護車送往威爾on.cc 東網 ・ 6 小時前
上水牛雜粉麵店女子激動揮刀 多次劈中軍裝警長盾 涉襲警等 3 罪被捕｜Yahoo
上水一間牛雜粉麵店今日（3日）凌晨發生顧客持刀襲警案。網上片段顯示，一名女子情緒激動，多次揮刀劈向警員，大批戴頭盔的軍裝警員持長盾抵抗，之後前後包抄並攻入店內將女子制服。該名女子涉嫌藏有攻擊性武器、刑事毀壞及襲警被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
石硤尾邨美如樓清晨火警 一名男子死亡五人送院 近 200 居民緊急疏散︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】石硤尾邨今早（ 4 日）發生奪命火警。今日早上約 8 時，美如樓一個住宅單位突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動 1 條喉及 1 隊煙帽隊灌救，火勢至早上 8 時 54 分受控並救熄。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
宏福苑五級火災｜居民需月底前遷出青年宿舍 長者哭訴再受搬遷之苦
【Now新聞台】入住青年宿舍的宏福苑居民需要在月底前搬走，有受影響的長者擔心搬遷困難，又指大埔區的租金已被「搶高」。勞工及福利局副局長何啟明指，青年宿舍有指定用途，希望居民諒解，不要坐地起價。元朗的青年綠洲是其中一個安置宏福苑居民的青年宿舍，約有180人入住。有住了一個月的居民稱，近日收到一戶一社工通知，需要在月底前遷出。宏志閣居民劉太：「叫我們有心理準備，因為這裡屬於青年人住所，擔心。我們剛熟習這裡環境，雖然(單位)小，但平靜了一輪，現在又要擔心找地方，現在很麻煩，大埔區全部都搶到很貴，以及沒有租盤。」宏新閣居民麥太：「當然很不開心，不安樂，很擔心。我們都70多歲人，都不想這樣，已經人為導致失去居所，現在住了個多月就有這種消息，我都不想說，如果真的這樣真的很慘，你估這麼容易找屋搬，搬來搬去很辛苦，真的不想，希望不要這樣做，最多交租也不要緊。」除了元朗這個青年宿舍之外，在南昌的青年宿舍同樣要求宏福苑居民在月底前遷出。勞工及福利局副局長何啟明指，居民如有需要，可搬到過渡性房屋。勞工及福利局副局長何啟明：「有些居所沒法長久提供給大家，包括酒店及青年宿舍，因為有指定的用途，我們是有充足(過渡now.com 新聞 ・ 2 小時前