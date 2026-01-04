宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
萬千星輝2025 紅地氈直擊｜陳自瑤性感火辣登場 張曦雯大露背兼開胸搏盡 王敏奕盡顯仙氣
TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日）於澳門舉行
《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日）於澳門舉行，新一屆視帝視后即將揭曉，去年憑《新聞女王》封視后的佘詩曼能否再下一城？抑或有其他藝人殺出？頒獎典禮將於今晚8時上演，典禮前紅地氈環節同樣精彩，一眾藝人盛裝出席爭妍鬥麗，《Yahoo娛樂圈》帶你欣賞紅地氈盛況，邊位藝人你覺得係今晚最靚或者最型？
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 8 小時前
專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，每年的戰況都非常激烈，花旦小生們的表現都成為觀眾茶餘飯後的熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
王祖賢避談「壓榨員工」風波 罕晒近照揭最新狀態
【on.cc東網專訊】女神王祖賢於加拿大溫哥華開設艾灸館，早前遭爆料聲稱出手低壓榨員工，一直未有出面回應的她，近日更新社交網，但就繼續避談事件，反而先後公開兩張近照，她平日在店中多戴口罩示人，今次卻罕有地露全臉，見其皮膚白滑，戴上眼鏡、冷帽後更滲出少女味道，狀態東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮 密友打理家族生意勁猛料
【on.cc東網專訊】歌手關智斌（Kenny）相識滿天下，圈中大把好友，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒等都是他好閨蜜。自2021年開始，Kenny身邊出現高富帥密友Edwin Pun，原來兩人在同一健身室做Gym數年，彼此早已相識，直至Edwin經同在港東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑
公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。am730 ・ 7 小時前
男子隨團野外行山墮崖死亡 領隊被捕
【on.cc東網專訊】河南省新鄉市南太行旅遊度假區一名男子上周五（2日）隨隊在未開發野外路線行山墮崖，頭部重創死亡。警方帶走行山團領隊調查。on.cc 東網 ・ 7 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 1 小時前
《尋秦記》連環報捷 港澳票房正式衝破四千萬 答謝全球影迷熱唱《天命最高》
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報——港澳累計票房正式突破四千萬，氣勢持續上揚。截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解 灰色Nike套裝成熱搜 曾力撐華為「美國無法監控」
美國拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，其被捕時的v裝束意外成為網絡熱搜；馬杜羅過往亦曾高調力撐華為手機，聲稱可避開美國監控。Yahoo財經 ・ 10 小時前
【天命最高】《尋秦記》電影版：命運是否真的無法改變？ ｜影評
2001年的經典港劇《尋秦記》，自播出以來便成為無數觀眾心中的穿越劇代表作。20多年後，原班人馬攜手回歸，推出了《尋秦記》電影版，將這部經典搬上大銀幕。這部電影自2019年開拍以來，直到2026年才終於上映。為了迎接這次重返戰國的旅程，不少觀眾甚至特地重溫了當年的40集劇集版。Yahoo Movies HK ・ 6 小時前
日本網民自製「床蝨酒店地圖」！附曾被點名酒店名單 助大家避雷
旅行日行一二萬公里，以為回到酒店可好好休息，但卻有床蝨為患！繼韓國爆出床蝨危機後，日本近日也陷入「床蝨恐慌」。有熱心網民整理出一份「日本床蝨酒店地圖」，讓準備赴日旅遊的大家可以提早避開「高危住宿地帶」。雖然無法保證百分百準確，但作為參考資料，對旅客來說仍具實用價值。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
美軍生擒馬杜羅︱委內瑞拉民眾狂歡 國外僑民湧上街頭慶祝 美墨現反戰示威︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，消息傳出後引發全球各地委內瑞拉民眾的強烈反應。國內民眾走上街頭慶祝，焚燒馬杜洛畫像及推倒相關雕像；亦有親政府人士在街頭集結，手持馬杜洛肖像，高呼反對美國介入。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部再回應！
美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛，中國外交部發言人周六（3 日）深夜回應後，周日下午再度回應，稱中方嚴重關切美方強行控制馬杜洛夫婦，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。鉅亨網 ・ 5 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉嘉玲梁朝偉新年開P快樂迎接2026年 自爆已收新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包
劉嘉玲不時於社交平台分享近況，最近她與丈夫梁朝偉及友人一同開新年派對，非常快樂！劉嘉玲又透露收到來自交通警察的「新年禮物」，又與這份「禮物」合照留念。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「江戶跑」一小時狂燒500卡，連跑馬拉松都不會累的秘密，5大好處一次看
近年來，「江戶跑」（Edo Running）正在全球悄悄蔓延，它不依賴任何高科技裝備，卻能讓你輕鬆突破身體的極限，跑得更久、更遠、更省力。這種源自日本江戶時代（西元1603年至1868年）的古老移動哲學，被稱為「江戶跑」，最初是古代武士和傳信快腳（飛腳）為了在崎嶇的山路和漫長的驛道上，保持長時間高效率移動所發展出來的獨門奧義。如果你還在用腳跟重擊地面的方式跑步，那麼你等於是免費贈送自己的膝蓋和精力給大地！Yahoo 體育 ・ 6 小時前