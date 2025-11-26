大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
萬大中和線進度逾八成 這一站前景看好
[NOWnews今日新聞] 新北市政府日前公布萬大中和線進度已達81.7%，力拚2027年完工，屆時從新北的中和高中站到中正紀念堂站，僅需14分鐘，可望帶動中永和、土城地區的區域發展；其中萬大中和線的莒光站設有金城機廠，上方聯開案將興建9棟複合式大樓，包括商場及3000多戶住宅，可望為區域帶來新人口，信義房屋專家表示，莒光站周邊的金城商圈，生活機能完整，受到捷運題材拉抬而備受消費者青睞。
捷運萬大中和線是串聯新北與台北交通的重要幹線，可改善永和、中和、土城的交通壅塞問題，未來更將銜接泰板輕軌及新北樹林線。信義房屋土城金城店專員嚴于恆表示，莒光站位於中和跟土城的交接處，未來有金城機廠，共構住宅大樓與百貨商場，將形成新的生活圈，帶動工作機會，也可望帶動房價與店面價格上揚。
嚴于恆表示，目前莒光站周邊的房屋屬低基期，未來捷運興建完成後，可望補漲，目前萬大線二期正在興建，2032年完成後，會有雙捷運站，鄰近的金城路三段，生活機能成熟，居民上班要去中和或板橋都很方便，為首要受惠商圈。
區域內屋齡30年左右的中古大樓兩房產品單價約50-55萬，三房產品單價約40-50萬，而預售產品則是單價60-70萬之間；少數屋齡40年的公寓產品，30坪以上的大坪數產品，單價35-38萬，兩房小坪數產品約38-45萬，若是有裝潢過的物件，則單價可至45萬以上
金城商圈的購屋族群來自看過中和與板橋，認為房價太高負擔不起而外溢至金城商圈，金城商圈不僅是舊商圈，生活機能健全，又有土城醫院，醫療設施不虞匱乏，而鄰近土城、中和的重劃區房價大多7字頭以上，對於首購族負擔大，金城商圈單價較低，商圈發展成熟，較重劃區的生活機能好。
嚴于恆表示，金城路三段上有多家銀行，24小時的藥妝店，連鎖速食麥當勞，學區有安和國小、清水國小、清水國中，還有土城的傳統市場延吉市場，生活機能便利，原有土城看守所，算是居住的抗性，之後會遷移，原址將另做規劃，周邊環境可望重新整理，更為宜居。
嚴于恆表示，從莒光站坐捷運到中正紀念堂，僅要15分鐘，直接連接北市的淡水信義線。距離莒光站最近的商圈為金城商圈，車程約5-8分；目前已有住戶得知未來會蓋捷運與百貨商場，因此賣方多傾向惜售，而買方則是購屋意願增加，趁著捷運尚在興建，房價基期較低，可先入手布局。
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 13 死有消防員殉職 火種突閃燃燒著全個棚架｜有片｜Yahoo
政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。截至下午 8 時，火警共有 13人死亡，另有多人受傷。死者當中其中一人為消防員。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？
大埔宏福苑今日（26日）發生四級火警，宏昌閣的外牆棚架首先起火，波及多座樓，火勢更蔓延至部分單位內部，有多名居民求助稱未能逃生，造成至少四人死亡 兩人危殆。28Hse.com ・ 6 小時前
