萬宜水庫東壩旅巴許可證配額未用盡 政府稱會適時檢視

【Now新聞台】運輸及物流局表示，正改善管理西貢東郊野公園以及萬宜水庫東壩的交通安排，適時檢視旅遊巴許可證的配額。

局長陳美寶書面回覆議員質詢，提到通往萬宜水庫東壩的道路屬水務署維修用途通道，大部分路段為單線雙程行車，不適合大量車輛進出，目前周末或公眾假期，每日有三個進出東壩的旅遊巴配額。今年2月至8月，署方共接獲14宗申請，除了兩宗因資料不齊而未獲批之外，其餘申請全數獲批，可見相關配額尚未盡用。

她表示，為確保郊野公園旅遊可持續發展以及顧及旅客體驗，會再因應情況檢視安排。

