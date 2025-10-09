【萬寧】今日出位價（只限09/10）

萬寧今日出位價Bioniq修復牙膏低至$49/件；Bioniq 修復牙膏含20%仿天然琺瑯質微粒 (hydroxyapatite/BioHAP)，能於每日刷牙時，有效再礦化及修復受損琺瑯質外露的微細小孔及裂縫。它能在琺瑯質表面形成一層保護層，令牙齒立即變得更平滑，保護牙齒免受口腔細菌及酸蝕侵害。同時，紓緩敏感牙齒痺痛、預防蛀牙及牙齦問題、牙齒變得更潔白。

日期：只限2025/10/09

地點：指定萬寧分店及網店

