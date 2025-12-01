【萬寧】今日出位價（只限01/12）

【Now Sports】周日意甲壓軸大戰，拿玻里靠利列斯連續兩場聯賽「士哥」，以1:0小勝主場的羅馬，也將對方從本輪前的榜首，踢落第4位。雖說如此，榜前列頭4支球隊，只是1分之差，拿玻里勝出後，與AC米蘭同積28分，只是得失球差稍遜於對方，排在第2；羅馬則與國際米蘭同積27分，也是後者得失球差較好而排第3。利列斯（David Neres）在36分鐘建功，靠一次由他策動的快速反擊，與海倫撞牆後形成單刀，射破了出迎的史維拿。羅馬下半場換入巴丹斯、迪巴拿及艾沙拉維等攻擊球員，可是無法平反敗局，包括補時階段，巴丹斯的射門被拿玻里門將雲也撲出。利列斯上周意甲在主場對阿特蘭大，也梅開二度助拿玻里輕取對手3:1，今戰再成功臣，而海倫雖然持續入球荒，但今場交出助攻，表現也至少令球迷滿意。

now.com 體育 ・ 2 小時前