【萬寧】今日出位價（只限08/12）

萬寧今日出位價肌美精濃潤抗皺修復精華、Premium Kracie AX打斑膏低至$119/件；肌美精濃潤抗皺修復精華以以高效抗皺維他命A彈力蛋白、膠原蛋白及植物胎盤素緊緻鬆弛面部輪廓；並配合11種植物成分及透明質酸，深層保濕並修復老化肌膚令肌膚時刻彈潤飽滿，水嫩幼滑，展現年輕活力光采。

日期：只限2025/12/08

地點：指定萬寧分店及網店

