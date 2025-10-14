【萬寧】今日出位價（只限14/10）

萬寧今日出位價Neutrogena 露得清水活保濕凝露、水活保濕無香特潤凝霜、水活保濕晚霜低至$89/件；「NMF天然保濕水動力」配方，含有3大天然保濕因子(Natural Moisturizing Factors) 透明質酸 、胺基酸及電解質，提高保濕、親膚、滲透力。

—

日期：只限2025/10/14

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

