萬寧買3件產品滿$188 送KAKAO Friends心形咕𠱸

【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」

now.com 體育 ・ 6 小時前