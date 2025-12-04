【萬寧】今日出位價（只限04/12）

萬寧今日出位價50惠養潤育髮精華素低至$239/件，萃取高麗人參、牡丹及冬蟲夏草精華，促進頭皮血液循環，增加頭髮密度；配合甘草及經日本測試，能於4個月內減少32%掉髮的地榆精華，有效抑制引致掉髮的FGF5因數，顯著減少掉髮，改善稀薄及脫髮問題。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/12/04

地點：指定萬寧分店及網店

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso