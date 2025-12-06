【萬寧】今日出位價（只限06/12）

萬寧冬日BB購物節 官網限定出位價Mustela Stelatopia嬰兒面部及眼部特強止痕補脂膏低至$99/件；配方蘊含甘草根提取物 - 甘草酸二钾及專利牛油果活源醣，有效減輕炎症反應，增強肌膚屏障功能，保護皮膚幹細胞資源。面部、眼簾及眼部周邊皮膚均適用。

同時，今日出位價精選Avene精華買2件$559、買3件$799；Avene極速舒敏精華含皇牌抗敏活泉水和維他命原B5 ，結合專利TRP-RegulinTM，30秒急救敏感，即時減少93%過敏反應，包括刺痛、過熱、發紅、脫皮和乾燥等，加上輕盈不粘膩的水漾質感， 讓精華極速滲透肌膚底層，20小時修復肌膚保護屏障和24小時保濕。

日期：只限2025/12/06

地點：指定萬寧分店及網店

