【萬寧】今日出位價（只限20/01）

BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。

Yahoo Style HK ・ 1 天前