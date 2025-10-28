【萬寧】今日出位價（只限28/10）

萬寧官網限定出位價Simply新普利超濃代謝夜酵素錠EX 30粒低至$139/件；原料源自純淨的巴西農場，從上千種植物中嚴選出百種亞馬遜雨林蔬果，並採用萃取蔬果營養成分發酵而成，幫忙入睡，提升睡眠品質，促進代謝。

同時，今日出位價Derma Lab極致安敏修護霜、超效雙B維他命保濕舒膚霜低至$229/件；專研Derma Mimic Complex天然皮脂膜擬配方，皮膚專科醫生共同研發，強化細胞間脂質，潔淨同時不破壞天然皮膚屏障健康，防止水份流失，肌膚水潤細滑不緊繃。

日期：只限2025/10/28

地點：指定萬寧分店及網店

