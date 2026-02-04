萬寧買3件產品滿$188 送罐頭豬LuLu枕頭套

【Now新聞台】有食肆負責人指，狗隻進入食肆的規定合理，但就擔心執行細節上可能會與顧客發生爭執。 荃灣這一個寵物友善的商場，每日都吸引不少狗主帶毛孩來消費，他們都歡迎這個新政策。盧先生：「是好事來的，終於可以與自己的寵物一起入餐廳當然最開心，大家都有多些不同的選擇，不是只有室外，室內都可以進，夏天不用那麼曬及熱。」蔡小姐：「方便些，帶牠出來玩完，可以食完飯再回家。(開放500至1000牌照你覺得足夠？)我想是不太夠，應該很少，500至1000，全港，我想是很少。」這間餐廳在這裡開業7年，一直都希望可以正式成為狗隻友善餐廳。他們認為，政府訂的大部分規則都可行及合理，但就擔心保險問題及會否增加與客人的爭執。食肆負責人ZAC：「萬一狗隻可能有時弄傷人，或是撞到一碗很熱的湯倒瀉在旁邊的客人身上，保險會否規限？這有少少問題，有狗糞或是其他東西要必須即時清潔，到底我們做老闆或員工會否幫他們清潔？又是否叫得動顧客清潔，可能又會有『鬥爭』在這兒。」他指，如果申請獲批，會在餐廳內預備一些寵物尿墊及消毒液，供來餐廳用膳的狗主使用，鼓勵他們保持餐廳環境衞生。#要聞

