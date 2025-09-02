【萬寧】今日出位價（只限02/09）

萬寧今日出位價草姬燒脂控 56粒 $398/2件；採用美國專利IGOB131®非洲芒果籽，強效控制食慾，不知不覺間降低食量；更有效刺激體內大量分泌「脂聯素」，逼使身體即時燒脂，阻隔脂肪生成。配合L-左旋肉鹼，加速減脂引擎，提升新陳代謝與脂肪分解過程。加上台灣專利MicroFer®68種蔬果酵素及菊糖，高效促進腸道蠕動，輕鬆排便排毒。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/09/02

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit