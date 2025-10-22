萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌防護口罩系列及沐浴洗手液系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 Cinnamoroll 陶瓷湯碗1件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限22/10）

萬寧立體口罩白色 30片／中童白色 30片買2送1，平均每件$58.7

萬寧成人口罩 30片非獨立包裝買2送1，平均每件$26.7

萬寧成人口罩LV3白色 30片換購價，$25/件

萬寧乳木果油小蒼蘭極致滋養沐浴乳／香薰玫瑰積雪草沐浴露 1000毫升yuu會員價，$23/件

萬寧抗菌消毒搓手液 50毫升買第2件半價，平均每件$6

BLACKMORES三倍高濃度深海魚油 150粒$609/件，買1送1，平均每件$304.5，送20個印花

愛完全醫學系列冰肌蕃茄亮白丸 24粒$329/件，買2件$598，平均每件$299，送18個印花

樂50+膝關節健康羊奶粉800克$249/件，買3件獨家送供應商$20現金優惠券1張，買6件獨家送樂50+膝關節健康羊奶粉1件，買12件獨家送樂50+膝關節健康羊奶粉3件，買12件平均每件$199.2，送98個印花

Bio-essence水感舒緩B5極效保濕面膜 10片／植萃維他命C極致透亮安瓶面膜 7片／臻萃原生1%極限維他命A醇抗皺面膜 7片，買1送1，平均每件$59-$69，買4件，送Bio-essence 全效賦活深層去角質凝膠（水潤配方）30克，買滿$299，送Bio-essence水感舒緩B5防曬保濕霜SPF50+ 40毫升

CIELO EX染髮霜（各款）$55.9/件

日期：只限2025/10/22

地點：指定萬寧分店及網店

