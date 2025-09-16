【萬寧】今日出位價（只限16/09）

【萬寧】今日出位價（只限16/09）

萬寧初秋BB購物節 官網限定出位價愛自母芯植物嬰兒洗衣液(補充裝) 1.3公升低至$100/3件；98%成份在洗滌後可生物降解，不會污染水質，亦易於沖洗，不會殘留於衣物上，減少對皮膚影響。成分不含甲醛、螢光漂白劑、Paraben防腐劑及重金屬等有害物。有效去除嘔奶味。研究證實殺滅99%細菌。

同時，今日出位價官燕棧極品官燕70克x 6瓶低至$148/件；成份含有兩種有益之活性蛋白，有助促進細胞分裂物質及表皮生長因數，可刺激細胞生長及繁殖，從而增強免疫力及促進新陳代謝。

日期：只限2025/09/16

地點：指定萬寧分店及網店

