同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
【萬寧】今日出位價（只限16/09）
萬寧初秋BB購物節 官網限定出位價愛自母芯植物嬰兒洗衣液(補充裝) 1.3公升低至$100/3件；98%成份在洗滌後可生物降解，不會污染水質，亦易於沖洗，不會殘留於衣物上，減少對皮膚影響。成分不含甲醛、螢光漂白劑、Paraben防腐劑及重金屬等有害物。有效去除嘔奶味。研究證實殺滅99%細菌。
同時，今日出位價官燕棧極品官燕70克x 6瓶低至$148/件；成份含有兩種有益之活性蛋白，有助促進細胞分裂物質及表皮生長因數，可刺激細胞生長及繁殖，從而增強免疫力及促進新陳代謝。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/09/16
地點：指定萬寧分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 20 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 20 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 18 小時前
內地人嘴上嫌棄 iPhone 17 身體很誠實瘋狂搶購？
蘋果推出新iPhone，早前市場意見兩極，內地甚至有人批評設計差、顏色醜，認為國產手機功能已經超越蘋果。不過最新市場趨勢顯示，新iPhone在中國預訂情況依然非常火爆，據報京東官方旗艦店在60秒內清空所有庫存，天貓亦瞬間售罄，發貨期排到10月。有傳蘋果未來半年還將推出另外10款產品，野心勃勃背後，可能與對中國市場有信心有關？Yahoo財經 ・ 19 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 19 小時前
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator
「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 1 天前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
234瘦身飲食法比168斷食更科學？3大減肥秘訣告別復胖，實測1年激減23kg！
減肥方法千百種，從168間歇性斷食、生酮飲食到高蛋白飲食，你是否已經嘗試過無數網上爆紅的減肥法？然而，有人餓到心情暴躁，有人則因生酮飲食復胖的比減掉的更多。最近大熱的「234瘦身飲食法」卻被譽為最不虐待身體的減肥方法，由營養師宋侑璇提出，將蛋白質、澱粉、脂肪精準分配為「25：35：40」，既能減脂、又能避免肌肉流失。更誇張的是，有人實際執行1年，竟然成功減去23kg！Yahoo Style HK ・ 1 天前