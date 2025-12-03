【萬寧】今日出位價（只限03/12）

萬寧今日出位價50惠天然海藻染髮護髮膏低至$119.9/件，含5種天然海藻精華，配合4重滋養成分，染髮同時養潤髮絲，達至焗油效果，染後髮絲不乾旱，更柔順有光澤。

日期：只限2025/12/03

地點：指定萬寧分店及網店

