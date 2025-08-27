【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）

萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送韓國製圓形玻璃盒700毫升 1件

Mannings Guardian柔軟潔面巾 80片 x 2卷 $50/件

Mannings Guardian柔軟潔面巾抽取式 70片 $29/件

Mannings Guardian柔軟潔面巾 10片 $6/件

Mannings Guardian旅行毛巾套裝 3條 $19/件

白蘭氏冰糖燕窩／無糖燕窩 70克 6樽 $158/件

ZINO瞬滑霜 20克／紋立消 15克／魔幻亮肌BB精華 30毫升 $129/件

DERMA LAB 超效雙B保濕生物纖維面膜 25毫升 x 3片 買1送1，平均每件$90，買4件送超效雙B保濕生物纖維面膜 25毫升 x 1片

MOIST DIANE香水貴油／森林系列／HELLO DIANE極緻強韌洗髮露／護髮素 $55/件

WHISPER 護舒寶 液體衛生巾 Infinity 日用 24cm 10片／量多日用 27cm 10片／夜用 34cm 10片／超長日用29.5cm 9片買1送1，買任何護舒寶液體衛生巾滿$99送萬寧$10現金券1張

瑞一寶初乳牛奶粉 400克 $189/件，買3件$537，平均每件$179

日期：只限2025/08/27

地點：指定萬寧分店及網店

