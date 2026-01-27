【萬寧】今日出位價（只限27/01）

萬寧官網限定出位價Mustela Stelatopia嬰兒面部及眼部特強止痕補脂膏低至$99/件；配方蘊含甘草根提取物 - 甘草酸二钾及專利牛油果活源醣，有效減輕炎症反應，增強肌膚屏障功能，保護皮膚幹細胞資源。面部、眼簾及眼部周邊皮膚均適用。

同時，今日出位價丹麥藍罐朱古力曲奇750克 $92/件；每罐內有兩款風味獨特的曲奇：香濃的朱古力粒配以碧根果仁，幼滑的牛奶朱古力粒配以夏威夷果仁。

日期：只限2026/01/27

地點：指定萬寧分店及網店

