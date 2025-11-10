iHerb雙11優惠全網限時74折
【萬寧】今日出位價（只限10/11）
萬寧官網限定出位價高露潔貝齒特涼薄荷漱口水 500毫升 x 2支低至 $29.9/2件；含CPC12小時殺滅99.9%口腔細菌、不含酒精、24小時幫助預防口氣、有效抗菌。
同時，Unichi小熊維他命軟糖系列低至 $119/件；系列包括爆髮軟糖、煙酰胺美白軟糖、女士綜合維他命軟糖、玫瑰膠原蛋白軟糖、黑素酣睡軟糖、南非醉茄舒壓軟糖、益生元．菌活軟糖、鈣維他命D3軟糖、蘋果醋軟糖、接骨木果免疫防禦軟糖等。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/11/10
地點：指定萬寧分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（09/11-13/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，YBC厚切薯片 $15.9/2件、Nature Valley天然天然燕麥脆條 $39.9/2件、固力果 Cheeza香燒芝士餅 $25.9/2件、Vina Eguia 西班牙真相酒莊特級陳釀紅酒 $238/2件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐快閃買一送一！人均$299起歎薑葱炒蟹/日本味噌釀蟹蓋/清蒸龍蝦
想在繁忙的都市生活中來個小奢侈，又不想荷包太傷？位於黃竹坑的海洋公園萬豪酒店為大家帶來自助餐雙11優惠，環球美饌盛宴自助午餐、蝦蟹二重奏盛宴晚餐同樣有買一送一優惠，午餐折後最平人均低至$299，而晚餐折後只需$467起，即可歎盡經典的薑葱炒蟹、清蒸龍蝦以及人氣的日本味噌釀蟹蓋（甲羅燒），還有多款酥脆可口的天婦羅和泰式美食，絕對夠大滿足！感興趣就要立即上Klook搶購！Yahoo Food ・ 1 天前
基因編輯新突破 科學家成功修改基因或可永久降低壞膽固醇 減少終身服藥需要︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國研究人員首次利用 CRISPR 基因編輯技術，有望永久降低膽固醇水平，或可令部分患者毋須終生服藥。新研究結果刊登於《新英倫醫學雜誌》，並於美國心臟協會在新奧爾良舉行的年會上發表。Yahoo 健康 ・ 18 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
雙11優惠來了，FARFETCH快閃新季款滿$1,200即享75折！ASICS波鞋也在減價名單當中，已經見到不少人向ASICS波鞋發動攻勢，發現人氣款老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX，不用千元就可以擁有，難怪大家都在關注減價ASICS，不論是習慣到健身室，還是熱愛競技運動的你，絕對不容錯過這個增添戰備的機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德主持《聲秀》有失誤惹負評 撰千字文道歉：錯就要認 打就要企定
TVB小花陳懿德（德德）近年經常於不同節目上擔任主持，不過她最近於《聲秀》中表演不佳，引來不少負評。德德於IG向觀眾道歉，並撰文抒發感受。德德於今天（9日）出席商場活動時，現場有不少粉絲為她聲援及送上鼓勵，很有愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 20 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 荷蘭長啤梨 $11.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有荷蘭長啤梨、美國黑安格斯牛肩眼扒、挪威三文魚柳4件裝、幸運豬門店德式香腸/Pacific West魚手指/漢廷香酥蝦手指、鴻福堂杏仁露、童星雞肉味闊條麵/點心麵、金鳳泰國頂級香米、維他奶/維他/鴻福堂各款枝裝飲品、精選王子KA洗衣液同埋凡士林潤膚露，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
4年前千萬入市西灣河嘉亨灣三房 現蝕逾183萬賣樓 單位貶值18%｜二手樓成交
樓市交投氣氛向好，惟部分業主損手沽貨離場，西灣河嘉亨灣新近錄得一宗蝕讓成交。利嘉閣地產嘉亨灣及杏花區嘉亨灣3行經理梁瑞安稱，嘉亨灣1座低層D室，實用面積約504方呎，採三房間隔，外望開揚景觀。 梁瑞安透露，新買家為外區客，尋找心水筍盤多時，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人一睇即合，心儀單位am730 ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜任食大閘蟹+片皮鴨第二位$111！海東軒人均$260起食生拆蟹粉小籠包、古法扣原隻鮑、薑茶湯圓
想盡情任食大閘蟹及片皮鴨？機會來了！於港島及九龍都有多間分店的海東軒，11月3日晚上6點於KKday推出任食大閘蟹及片皮鴨套餐限時第二位$111優惠，折後人均只需$259.5即可食足一晚，絕對有時間讓各位食到夠本！是次套餐除了大閘蟹及片皮鴨外，更有其他多款特色美食，如生拆蟹粉扒時蔬、生拆蟹粉小籠包、黃炆佛跳牆等，夠晒有誠意！其他大部分餐廳推出的任食套餐都只限兩小時，今次海東軒無限時任食套餐，必定吸引一眾蟹迷搶購！各位想食就快去預購喇！Yahoo Food ・ 1 天前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前