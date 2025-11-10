【萬寧】今日出位價（只限10/11）

萬寧官網限定出位價高露潔貝齒特涼薄荷漱口水 500毫升 x 2支低至 $29.9/2件；含CPC12小時殺滅99.9%口腔細菌、不含酒精、24小時幫助預防口氣、有效抗菌。

同時，Unichi小熊維他命軟糖系列低至 $119/件；系列包括爆髮軟糖、煙酰胺美白軟糖、女士綜合維他命軟糖、玫瑰膠原蛋白軟糖、黑素酣睡軟糖、南非醉茄舒壓軟糖、益生元．菌活軟糖、鈣維他命D3軟糖、蘋果醋軟糖、接骨木果免疫防禦軟糖等。

日期：只限2025/11/10

地點：指定萬寧分店及網店

