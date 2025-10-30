【萬寧】今日出位價（只限30/10）

萬寧官網限定出位價Dear Skin親膚無感Air Embo衛生巾買一送一；獨特設計AIR EMBO 空氣泡棉墊能減少與肌膚磨擦面，增強舒適感和透氣性，同時能迅速吸收，保持清新，透氣不黏笠，給您無感般呵護，整天保持清新乾爽。

同時，今日出位價Dove多芬洗髮及護髮系列低至$39/件；Dove多芬為秀髮量身打造優質的修護受損方案。針對不同髮質設計配方，滋潤受損不黏膩。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：只限2025/10/30

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit