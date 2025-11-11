【萬寧】今日出位價（只限11/11）

萬寧官網限定出位價Wellage唯拉珠100%純透明質酸保濕套裝低至 $168/件；結合玻尿酸保濕精華七日套裝及100%純透明質酸保濕安瓶精華 30毫升，雙重補水配方，深層滲透肌底，瞬間注水、緊緻、修護。高濃度透明質酸搭配8種天然植萃，溫和不刺激，打造柔嫩、彈滑、亮澤膚質。安瓶更含9重分子透明質酸，強化肌膚屏障，長效保濕達100小時，令肌膚由內而外煥發水光感。

同時，LUX Luminique洗護髮系列買一送一，以歐洲專利技術調製頂級香氛，特有技術添加了兩種黃金比例的順滑修護因子，融合無矽(non-silicone)配方，造出豐富細膩的泡沫，減少頭髮因清潔時摩擦受損，使頭髮滑順。

日期：只限2025/11/11

地點：指定萬寧分店及網店

