【萬寧】今日出位價（只限23/11）

萬寧今日出位價GNC特強抗氧化CoQ-10 200毫克 60粒低至$399/件；有助維持心臟活力、強化心肌功能，促進血液循環，減低心血管問題引致的風險；天然抗氧化，保護心臟及血管免受自由基侵害，保持血管年輕、柔韌有彈性；促進能量的合成，擊退疲勞、時刻保持活力充沛；強化自身免疫力。
日期：只限2025/11/23
地點：指定萬寧分店及網店
其他人也在看
【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）
一芳觀塘Two Harbour Square分店重新開業啦！為慶祝重開，一芳全線分店準備了超抵優惠，於11月24日至26日期間，凡正價購買指定六款大杯裝飲品，即可享買一送一！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）
仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）
麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
Black Friday優惠2025｜太子酒店SAVVY自助餐買1送1再88折！人均$174起任食波士頓龍蝦/帝王蟹/鐵板鴨肝
太子酒店SAVVY極尚海陸自助餐帶來買一送一，輸入優惠碼【SAVVY88】再88折震撼優惠！無論想享受晚市燒烤自助餐的豪華海陸陣容，還是週末早午餐的悠閒異國風味，由帝王蟹、鐵板鴨肝，到烤焗黑豚肉，再來一系列泰式甜品，能以超抵價錢食到，即睇兩大精選時段優惠，鎖定屬於海鮮控與燒烤愛好者的嘗味好機會！提提大家，優惠在11月18日中午12點於KKday準時開搶，感興趣就mark定時間啦！Yahoo Food ・ 1 天前
【屈臣氏】全場無門檻88折（只限22/11）
屈臣氏今日（11月22日）再推易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」），買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券，買精選傷風感冒中西藥產品滿$150，送$10屈臣氏中西藥產品優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名
【Now新聞台】維港渡海泳，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上，為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里到尖沙咀星光大道。何詩蓓指，今次不止是她首次參與渡海泳，亦是首次游海，增添經驗，若時間許可都希望下年再戰。渡海泳競賽組女子組第二名何詩蓓：「都幾辛苦，其實我一開始是因為我很難得這個時間在香港，所以年年都沒法參加，但今年剛好在香港，有時間，我就想參加，但我不想一個人游泳，所以我叫了全部隊友跟我的教練一起游泳，我是很滿意的，我本身給自己的目標是如果可以首五名也不錯，但我沒有為這比賽而刻意訓練，真的首次游，沒任何策略，純粹是可以自己玩一下，開心一下、挑戰自己。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
外區客趁低吸納「買多間」！即睇即擲343萬購屯門翠林花園兩房｜二手樓成交
祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門翠林花園最新錄得一宗成交，單位為B座中層5室，實用面積約330方呎，兩房間隔，日前獲外區客垂青。 據了解，買家有意轉換居住環境，欲購多一層物業自住，有感屯門區樓價低水，更貼近預算，因此決定於該區「買多間」；心儀上址內櫳附企理裝修，原業主更累減37萬元，遂便決定以343萬元「即睇即買am730 ・ 2 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐買一送一 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、韓式部隊鍋
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。11月19日中午十二點，自助晚餐在KKday推出超值優惠，買一送一後人均僅需$443起，性價比超高！而同一時間，酒店也推出「國際美饌自助午餐」，以及「國際美饌自助早午餐」買一送一優惠，前者$269起，後者只需$377起，即可任食海鮮美食，即看內文詳情！Yahoo Food ・ 1 天前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，透過5幕以「愛與城」為主題的AI短劇串聯全場。歌手、藝人輪流登場，屬「樂壇新人東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
【譚仔三哥米線】三哥全新常餐 嘟八達通買一送一（21/11-04/12）
譚仔三哥推出全新常餐激抵堂食優惠，由即日起至12月4日，只要用八達通付款購買常餐，即可享買一送一，平均每人十幾蚊就食到個 full set！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【la famille】12月4日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（24/11-26/11）
12月4日生日的壽星只需由11月24日中午12時起至11月26日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！YAHOO著數 ・ 3 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 6 小時前
D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），忙工作之餘也不忘派軍糧，日前她在社交網上載多張照片，化上精緻妝容的她，換上白色掛頸Deep V上衣，中門大開，露出大半個胸部，飽滿D奶呼之欲出，而下身僅用白色薄紗布料圍住，「神秘小三角」若隱若現，火辣東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 21 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 10 小時前