【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌防護口罩系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！
買任何3件產品滿$188，即送 威潔33 香氛洗衣珠茉莉花香 30粒盒裝 1件
萬寧三層醫用立體口罩 -（20.5cm x 8cm）白色 30片買2送1，平均每件$58.7
萬寧三層醫用立體口罩 中童尺碼 - 白色 30片買2送1，平均每件$58.7
萬寧三層醫用口罩 Level 3 白色 30片（17.5cm x 9.5cm）買2送1，平均每件$53.4
萬寧四層醫用口罩 Level 3 淺泥粉、蓮花粉、丁香紫（17.5cm x 9.5cm）30片買2送1，平均每件$53.4
萬寧醫用口罩（非獨立包裝）（17.5cm x 9.5cm）30片買2送1，平均每件$26.7
HUEBNER 德國鐵元液20包$139/件
樂敦PRO 眼藥水15毫升$39/件
AHC 醫美逆齡活膚精華 40毫升／全面眼霜 30毫升／面霜 50毫升／眼部逆齡套裝$199/件
BIO-ESSENCE 1%極限維他命A醇抗皺精華／極限維他命A醇肌因賦活霜／極限維他命A醇眼部精華$168/件
8 THE THALASSO 海洋極緻修護洗髮露／髮油$99/件
日期：只限2025/09/03
地點：指定萬寧分店及網店
