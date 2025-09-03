萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌防護口罩系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 威潔33 香氛洗衣珠茉莉花香 30粒盒裝 1件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

萬寧三層醫用立體口罩 -（20.5cm x 8cm）白色 30片買2送1，平均每件$58.7

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

萬寧三層醫用立體口罩 中童尺碼 - 白色 30片買2送1，平均每件$58.7

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

萬寧三層醫用口罩 Level 3 白色 30片（17.5cm x 9.5cm）買2送1，平均每件$53.4

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

萬寧四層醫用口罩 Level 3 淺泥粉、蓮花粉、丁香紫（17.5cm x 9.5cm）30片買2送1，平均每件$53.4

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

萬寧醫用口罩（非獨立包裝）（17.5cm x 9.5cm）30片買2送1，平均每件$26.7

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

HUEBNER 德國鐵元液20包$139/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

樂敦PRO 眼藥水15毫升$39/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

AHC 醫美逆齡活膚精華 40毫升／全面眼霜 30毫升／面霜 50毫升／眼部逆齡套裝$199/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

BIO-ESSENCE 1%極限維他命A醇抗皺精華／極限維他命A醇肌因賦活霜／極限維他命A醇眼部精華$168/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

8 THE THALASSO 海洋極緻修護洗髮露／髮油$99/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/09/03

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit