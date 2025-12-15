【萬寧】今日出位價（只限15/12）

【Now Sports】安保姆、阿麥迪亞路、馬沙拿維3名曼聯戰將都收到國家徵召，將參戰非洲國家盃，最快下星期一就要報到，或對阿摩廉的排陣帶來影響。英國《太陽報》指出，曼聯希望在周中對陣般尼茅夫前，盡量避免表明安保姆、阿麥迪亞路及馬沙拿維能否出戰的問題。主帥阿摩廉（Ruben Amorim）出席周五的賽前記者會時，用詞明題模稜兩可：「我們仍在跟國家隊們進行商談。周一就要對陣般尼茅夫，我們只可以說3將仍身在這裡，正在操練，而球隊正在為所有可能情況作出備戰準備。這確實令人沮喪，但仍沒辦法確定誰可以落場比賽。唯一的好消息是，我們有足夠的人腳去應對所有情況，這就是有較長時間備戰的好處，你可以能觀察到所有大小事情，並針對多種情況進行準備。」按非洲國家盃的規定，參戰諸將最遲12月15日就要到國家隊報到，所以曼聯3將理論上無法對陣般尼茅夫，現在雙方正探討能否踢完比賽再前往報到。《太陽報》指，阿摩廉已在周日的操練課中準備好兩個正選陣容名單，會按幾位非洲球員的情況隨機應變。最壞的情況是3名戰將都要在周一離隊，這意味著阿摩廉的陣式將被嚴重影響。當中安保姆對曼聯似乎最為關鍵，今季他已攻入7球並有1次助攻，是曼

now.com 體育 ・ 14 小時前