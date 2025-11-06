【萬寧】今日出位價（只限06/11）

萬寧官網限定出位價GNC男士綜合維他命加強版 100粒低至$208/件；長效配方，含40多種全效營養，添加人參根﹑蠔皇素及茄紅素，有助加強免疫力﹑提升活力及養護前列。

同時，今日出位價Hair Recipe WANOMI髮之料理純米瓶低至$99/件，由日本營養學家 X 髮の專家匠心開發，30 道工序萃取，每8小時一次，千顆米淬煉一滴 99.6%米糠原液，溫和護理頭皮，受損髮透出柔亮光澤。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：只限2025/11/06

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit