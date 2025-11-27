【萬寧】今日出位價（只限27/11）

【Now Sports】利物浦連續3場比賽輸3球，不消說也可想像陣營氣氛如何，只是出自史洛口中，尤覺傳神。儘管如此，他自覺帥位穩。「情緒非常負面，低落得很。」利物浦周三在歐聯主場以1:4被燕豪芬所敗，已是連續3場大敗，亦是近12場輸9場。領隊史洛賽後說：「當我們落後0:1時，我對球員的反應是正面的，我們重新投入比賽，且有機會超前2:1。我不認為任何人在那時候會想到我們會輸1:4。」對於雲迪克因手球輸掉12碼致先落後，史洛續說：「他稍稍被推了一下，這使他失去平衡，正是他為何舉高手，形成犯手球。」「現在唯一方法是跨過它，需要面對現況並奮戰。」至於被問到可會覺帥位不穩，他續說：「我感覺安全，我OK，我得到高層很大的支持。」紅軍下仗是下周日英超作客韋斯咸。

now.com 體育 ・ 1 小時前