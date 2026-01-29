【萬寧】今日出位價（只限29/01）

萬寧今日出位價Ryo呂韓蔘滋養防脫洗護髮系列低至 $65.9/件；Ryo呂參照《東醫寶鑑》，以人蔘、山茶、松葉及川穹配製的調和丹，幫助頭皮與秀髮的營養循環、抑制脫髮刺激因數、強化髮根促進生長。

日期：只限2026/01/29

地點：指定萬寧分店及網店

