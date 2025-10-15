專訪赴台做「鏟子超人」咖啡師：港人內在係善良
【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌衛生巾及護墊系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！
買任何3件產品滿$188，即送 威威 X LINE FRIENDS 超濃縮動感洗衣珠（22粒）1件
Mannings Guardian 極致守護熟睡褲 M-L／XL 4片買1送1，平均每件$17.5
Mannings Guardian 薄型護理墊 21 cm 20片買1送1，平均每件$11
Mannings Guardian 清新抑菌超薄護墊 18cm 40片買1送1，平均每件$9
Mannings Guardian 清新抑菌超薄衛生巾 29cm 8片買1送1，平均每件$8
Mannings Guardian 極級棉柔超薄衛生巾 17cm 10片買1送1，平均每件$5
愛完全醫學系列90+醫療級奧米加3魚油丸 60粒$299/件，買2件$538，平均每件$269，送16個印花
太醫殿豐髮寶 60粒$279/件，買4件$796，平均每件$199，送26個印花
維得多關節+鈣雙效脫脂奶粉 900克$135/件，送2個印花
Torriden桃瑞丹5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華限量1+1套裝 50毫升 + 50毫升$175/件，買2件$299，平均每件$149.5，送4個印花
50惠男士防脫洗髮露350毫升（各款）$69.9/件，送1個印花
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/10/15
地點：指定萬寧分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
最後一天優惠合集！Häagen-Dazs奶昔買1送1、adidas買滿3件指定減價服飾額外7折、（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 47 分鐘前
【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）
優品360最新優惠，消費滿$100即送$15現金優惠券，7日內再買滿$120即可使用。還有「一買即換」加購價優惠，即日起至10月23日，可以$13特價換麥維他消化餅獨立小包裝12件裝、$23特價換3件三得利Premium Boss無糖黑咖啡390克、$40特價換特侖蘇純牛奶250 毫升 × 8 件裝、$55特價換千成堂開心果小吃、$59特價換武當波爾多紅酒 750毫升等。YAHOO著數 ・ 1 天前
【君蘭麵包廠】批及撻類買4送2（13/10-19/10）
由即日起至10月19日每日中午12點 – 下午6點，到君蘭買批&撻，可享買4送2優惠！人氣之選包括法式布甸千層酥皮撻、精製葡撻及雞批，加多杯奶荼或者咖啡就係完美下午茶！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購
各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 WD_Black SN7100。它的 500GB、1TB、2TB、4TB 版本均有折扣，價格低至 US$60。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
【百佳】精選產品買2送1 合味道大杯麵平均$7.67/個（即日起至16/10）
百佳多款精選產品買2送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有Bulla澳式乳酪160克3件折實價 $13.27/杯、日清合味道大杯麵3件折實價 $7.67/個、天壇牌火腿豬肉340克3件折實價 $20/罐、金必氏愉快動物餅紫菜/牛油味37克3件折實價 $5/個、原味家作養生飲品450毫升3件折實價 $6/支、珍珍牛仔片/薯片/薯圈3件折實價 $5/包！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 20 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 17 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 2 天前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 23 小時前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 21 小時前