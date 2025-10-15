萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌衛生巾及護墊系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 威威 X LINE FRIENDS 超濃縮動感洗衣珠（22粒）1件

廣告 廣告

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

Mannings Guardian 極致守護熟睡褲 M-L／XL 4片買1送1，平均每件$17.5

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

Mannings Guardian 薄型護理墊 21 cm 20片買1送1，平均每件$11

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

Mannings Guardian 清新抑菌超薄護墊 18cm 40片買1送1，平均每件$9

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

Mannings Guardian 清新抑菌超薄衛生巾 29cm 8片買1送1，平均每件$8

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

Mannings Guardian 極級棉柔超薄衛生巾 17cm 10片買1送1，平均每件$5

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

愛完全醫學系列90+醫療級奧米加3魚油丸 60粒$299/件，買2件$538，平均每件$269，送16個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

太醫殿豐髮寶 60粒$279/件，買4件$796，平均每件$199，送26個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

維得多關節+鈣雙效脫脂奶粉 900克$135/件，送2個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

Torriden桃瑞丹5D微分子玻尿酸保濕安瓶精華限量1+1套裝 50毫升 + 50毫升$175/件，買2件$299，平均每件$149.5，送4個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

50惠男士防脫洗髮露350毫升（各款）$69.9/件，送1個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/10/15

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit