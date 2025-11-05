萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送不鏽鋼飯盒（850毫升）1個

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

Mannings Guardian JOGUMAN方型潔膚棉片 100片$15.5/件，買2送1，平均每件$6.7

廣告 廣告

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

Mannings Guardian JOGUMAN抗菌螺旋型棉棒 200支$14.9/件，平均每件$8

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

Mannings Guardian JOGUMAN特大全效省水化妝棉 100片$18.5/件，買2送1，平均每件$8

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

Mannings Guardian 柔軟潔面巾 10片$19.9/件，平均每件$11

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

Mannings Guardian 柔軟潔面巾抽取式 70片$34/件，平均每件$29

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

ESSENTIALE 健肝素 100粒$509/件，送16個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

COLLI-G 胃輕鬆 30粒$268/件，買2件$420，平均每件$210，送14個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

50惠 養潤豐盈洗髮露 400毫升（各款）$74.9/件，送1個印花

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

瑞一寳 羊奶粉鈣1000 900克$229/件，買2件$438，平均每件$219

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

薇諾娜 舒敏保濕特護霜50克／屏障修護保濕水120毫升／光透皙白淡斑精華液1.5毫升X7支裝買一送一，平均每件$84.5-$164.5

【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/11/05

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit