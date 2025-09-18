【萬寧】今日出位價（只限18/09）

萬寧初秋BB購物節 官網限定出位價Merries學習褲 $299/2件；底層超過50億個透氣孔，保持寶寶肌膚乾爽，配合全新方格坑紋底層設計，加快吸濕，從內而外排走尿濕和汗水引致的濕氣以防止紅腫。

同時，今日出位價Hada Labo肌研Premium極潤特濃緊緻保濕精華水、Hada Labo肌研極潤保濕化妝水低至$95/件；肌研Premium極潤特濃緊緻保濕精華水添加全新升級8重功能性透明質酸，添加專利美白成分 377及膠原蛋白、多肽、藍銅胜肽等活性成分，提供持久的強效補水效果，能緊緻及滋潤肌膚，讓肌膚重拾彈滑有光澤。

日期：只限2025/09/18

地點：指定萬寧分店及網店

