【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/09）

萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 DoDoMe 薰衣草爽身粉洗衣珠（20粒裝）1件

萬寧嬰兒洗髮沐浴露 500毫升$38/件

萬寧嬰兒潤膚油 300毫升$28/件

萬寧嬰兒潤膚露 240毫升$18/件

萬寧嬰兒洗髮露 500毫升$28/件

萬寧嬰兒沐浴露 500毫升$28/件

萬寧初生嬰兒柔濕巾 90片 x 3包$45/件，買2件$78，平均每件$39

馬百良安宮牛黃丸十丸庄$1980/件，買3件$5550，平均每件$1850

草姬筋腱通 60粒$218/件

Spa Treatment NMN逆齡緊緻蛇毒藍眼膜 60片$219/件

多芬洗髮乳／潤髮乳 660／680 毫升（各款）$39/件

金裝能全素完整均衡營養飲品（雲尼拿味）335克$138/件，買1送1，平均每件$69

日期：只限2025/09/17

地點：指定萬寧分店及網店

