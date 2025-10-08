萬寧帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 NEOFLAM 多功能密封儲物保鮮盒連量杯 1件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限08/10）

Mannings Guardian抗菌多用途棉棒200支X6包$25/件

Mannings Guardian圓形化妝棉80片X3包yuu會員價，$19/件

Mannings Guardian柔軟潔面巾80片X2包yuu會員價，$39/件

Mannings Guardian棉球100粒X2包$14/件

Mannings Guardian柔軟方型化妝棉300片$14/件

太醫殿蟲草王CS-4 60粒$199/件，買6送1，平均每件$170.6，買3件獨家送$50現金優惠券1張

清熱酷16包裝$52/件

KORRES乳酪益菌潔面乳150毫升$99/件

50惠天然海藻染髮護髮膏（各款）$119.9/件

維得多金裝山羊奶粉900克$159/件

日期：只限2025/10/08

地點：指定萬寧分店及網店

