【萬寧】今日出位價（只限25/11）

萬寧今日出位價belif匈牙利女王保濕鎖水精華低至$199/件；具強效的保濕能力及鎮定敏感的肌膚功效，可於肌膚表面形成保護膜，持續修復收損肌膚及強化肌膚保護屏障，預防因乾燥而導致的肌膚老化問題，尤其適合缺油缺水的肌膚。

日期：只限2025/11/25

地點：指定萬寧分店及網店

