【萬寧】週五購物攻略（只限17/10）

萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送DoDoME食器蔬果洗潔精；精選關節健康產品、精選助眠舒壓產品、精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選護膚產品、精選唇部護理、精選醫學美容/低敏護膚產品、凡士林水精華凝乳 330毫升系列買2件75折；精選Olay護膚產品滿$330送Olay胜肽專研緊緻修護安瓶精華試用裝；買4件高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏／全效專業護齦抗敏牙膏送角落生物摺疊購物車；買護膚產品滿$150即送$50萬寧現金優惠券！

另外，由即日起至10月31日，帶埋已綁定yuu獎賞計劃嘅恒生enJoy卡購物，只要簽賬滿港幣 $500，即可賺額外高達10,000 yuu積分（逢星期五至日）／其他日子簽賬滿同樣金額，都可賺額外5,000 yuu積分！用其他恒生信用卡同樣有得賺！憑卡簽賬滿同樣金額，都可以賺額外 $50 +FUN Dollars（逢星期五至日）／$25+Fun Dollars（逢星期一至四）！

日期：只限2025/10/17

地點：指定萬寧分店及網店

