葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
【萬寧】週五購物攻略（只限17/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送DoDoME食器蔬果洗潔精；精選關節健康產品、精選助眠舒壓產品、精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選護膚產品、精選唇部護理、精選醫學美容/低敏護膚產品、凡士林水精華凝乳 330毫升系列買2件75折；精選Olay護膚產品滿$330送Olay胜肽專研緊緻修護安瓶精華試用裝；買4件高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏／全效專業護齦抗敏牙膏送角落生物摺疊購物車；買護膚產品滿$150即送$50萬寧現金優惠券！
另外，由即日起至10月31日，帶埋已綁定yuu獎賞計劃嘅恒生enJoy卡購物，只要簽賬滿港幣 $500，即可賺額外高達10,000 yuu積分（逢星期五至日）／其他日子簽賬滿同樣金額，都可賺額外5,000 yuu積分！用其他恒生信用卡同樣有得賺！憑卡簽賬滿同樣金額，都可以賺額外 $50 +FUN Dollars（逢星期五至日）／$25+Fun Dollars（逢星期一至四）！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/10/17
地點：指定萬寧分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
一年一度的購物盛事雙11又來了！惠康網店今年再次帶來超級震撼的優惠活動，主打「咁平都得」的概念，為香港消費者送上一連四週的驚喜優惠。無論你是精打細算的家庭主婦，還是追求便利的上班族，這次的雙11活動都能滿足你的購物需求，讓你在日常必需品上省得更多。Yahoo Food ・ 2 小時前
【惠康】雙11 每日搶$100優惠券、網店送$1,000優惠
惠康及Market Place網店進行雙11優惠，一連4周為大家送上多款驚喜！首輪人人激送$1,000優惠，新客更Double送$2,000；首單買滿$360即$50兼免運費，完成訂單再送多$50優惠券。同步更推出限時激抵優惠，包括45款人氣貨品$11起、精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭！YAHOO著數 ・ 15 小時前
Net-A-Porter波鞋大減價低至4折！老爹鞋ASICS低至$559、IU代言New Balance都有平
今次鞋頭們有福了，英國網購平台Net-A-Porter推出波鞋低至4折優惠！網站上除了不少波鞋會顯示歐洲當地的價格，因此價錢本身已經便宜過香港定價，網站亦不定時有高質量的波鞋折扣專區，更有機會看到有些在香港當地搶不到的聯乘款式，隨時抵上加抵。未有頭緒有哪些品牌值得入手？Yahoo購物專員為大家推介多款低至4折的波鞋品牌，包括潮人熱捧的ASICS波鞋、IU代言New Balance、經典極簡返工鞋VEJA等，大家快入手來獎勵下自己吧！Yahoo Style HK ・ 28 分鐘前
最後一天優惠合集！一粥麵半隻貴妃雞配白飯只需$38、SELECT 3層衞生紙$55/2條（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 23 小時前
聖誕倒數月曆2025｜2折買SELFRIDGES Advent Calendar！激抵$2,350入手36件美妝護膚產品：Augustinus Bader眼霜、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Murad面膜
每年的Advent Calendar大戰都是各品牌花招百出的舞台，聖誕倒數月曆2025陸續登場，今年率先為大家介紹美妝博主超愛開箱的SELFRIDGES倒數月曆。今年36件禮物只需$2,350就買到，相等於原價值的2折。內容涵蓋了護膚、彩妝、香水及護髮等全方位需求，包括Augustinus Bader、Colorwow、Drunk Elephant、Jo Malone London等熱門品牌，其中更有21件是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都十分吸引！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【adidas】指定減價鞋款 買滿2對額外5折（即日起至24/10）
由即日起至10月24日，於adidas香港官方網上商店購買兩對指定減價鞋款可享額外5折，adiClub會員購買指定產品滿$1,200再享額外九折優惠！YAHOO著數 ・ 16 小時前
iHerb限時優惠低至8折！推薦iHerb零食／食品百貨暢銷排名Top 10！健康零食低至$16／一大包燕麥只需$47！
iHerb是不少人入手零食雜貨的好地方，價錢夠抵買外，產品種類亦都非常多，營養補充品、零食、沐浴護理，甚至美妝等都應有盡有，當中很多外國品牌入手價都比市面平。Yahoo購物為大家介紹iHerb零食及食品百貨的頭十熱賣產品，還可以用iHerb與Yahoo購物獨家8折優惠碼，沒有消費門檻，付款前輸入優惠碼即可享折扣優惠，每人更可便用優惠碼2次，一於用優惠碼平價入手零食！Yahoo Food ・ 1 小時前
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選維多C產品買2送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列健康產品，精選維多C產品買2送1、蘭納肚臍貼/足貼/頸椎貼 / 膝蓋貼買2送1、健之堂甜睡去濕艾草足貼 10片/強效去濕艾草足貼 10片買1送1、全線佛慈產品2件85折、極研 RTG醫學級海魚油 60粒 $269/件、ROHTO養潤水2件85折！YAHOO著數 ・ 22 小時前
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新優惠低至3折/免費退貨/香港運費攻略！
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，減價區優惠最平低至3折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋低至7折、Vivienne Westwood耳環折後只需$870！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
【HKairportShop】買滿$2,500即享89折 買滿$5,000以上送香港迪士尼樂園門票2張（即日起至16/11）
除了搭飛機出遊，平時都可以到HKairportShop.com機場網上商店shopping！今期HKairportShop.com機場網上商店推出限時優惠，由即日起至11月16日，全店單一消費淨額滿港幣$2,500 ，即享89折優惠；累積消費淨額滿港幣$5,000至$7,999，送2張香港迪士尼樂園1日標準門票；累積消費淨額滿港幣$8,000，更送4張香港迪士尼樂園1日標準門票！HKairportShop.com機場網上商店有不少電器產品，買一部Samsung手機隨時夠數換迪士尼飛！YAHOO著數 ・ 1 天前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 17 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 21 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 22 小時前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 1 天前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前