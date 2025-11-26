萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌柔濕巾及紙巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送紅威寳食具器皿濃縮洗劑1公升 一件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限26/11）

Mannings GUARDIAN JOGUMAN 迷你袋裝紙巾 12包買2件$13/件，平均每件$6.5

Mannings GUARDIAN JOGUMAN 柔軟白色面紙（葉子）（FSC認證）180張X3包$15.9/件，平均每件$14

Mannings GUARDIAN JOGUMAN 抗菌溫和呵護濕巾迷你裝 8片x6包$26.9/件，平均每件$21

Mannings GUARDIAN JOGUMAN 無香味嬰兒柔濕巾 20片x5包買2件$48/件，平均每件$24

Mannings GUARDIAN JOGUMAN 洋甘菊味嬰兒柔濕巾90片x3包$45/件，yuu 500積分+ $33

Mannings GUARDIAN JOGUMAN 無香味嬰兒柔濕巾90片x3包$45/件，yuu 500積分+ $33

DERMACEPT 幹細胞緊緻化妝水／幹細胞緊緻乳液$420/件，買2件$550，平均每件$275

太醫殿 淨肝王 60粒／活心王 60粒買3件獨家送供應商$30現金優惠券1張，買6送太醫殿淨肝王60粒1件，平均每件$170.6

瑞一寳 活心護腸益生菌燕麥奶粉 800克$238/件

Return 回本防脫育髮鎖色／防脫育髮洗髮露 480毫升／育髮蛋白護髮乳 300毫升$145/件

愛完全金裝消脂咖啡$89/件，買2件$158，平均每件$79

日期：只限2025/11/26

地點：指定萬寧分店及網店

