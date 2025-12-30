【萬寧】今日出位價（只限30/12）

萬寧今日出位價鈣思健D3系列買一送一，每片含鈣元素 (選用碳酸鈣)及維他命D3。鈣質對骨骼與牙齒有結構性的作用，能幫助骨骼發展，維持骨質密度；維他命D3則讓鈣質更易被吸收。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/12/30

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso