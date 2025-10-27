本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
【萬寧】今日出位價（只限27/10）
萬寧官網限定出位價Corsodyl漱口水300毫升低至$69.9/件；今日出位價WholeLove MED愛完全醫學系列內絡舒醫學級神經修復配方 60粒低至$378/2件，採用活性還原型維他命B12、B1及B6，臨床實證14天紓緩神經不適，特別添加堪稱「天然鎮痛素」的水楊苷 Salicin成分，加強緩解因神經受損引致的疼痛及不適。
日期：只限2025/10/27
地點：指定萬寧分店及網店
