【萬寧】星期三優惠大放送（只限19/11）

來自德國的Birkenstock可以講是懶人必備，尤其是當中的拖鞋款式，一穿即可出門，快捷又方便。相信不少人的鞋櫃都有一對Birkenstock，即使來到秋冬季亦可以大派用場，加上這個季節必會興起涼鞋著襪的穿搭，就算現在穿都沒有問題。Yahoo購物最近發現網購平台Catalog推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中經典Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起，平平地買來搭配休閒裝一流。

Yahoo Style HK ・ 46 分鐘前