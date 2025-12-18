【萬寧】今日出位價（只限18/12）

萬寧今日出位價官燕棧極品官燕70克x 6瓶低至$148/件；成份含有兩種有益之活性蛋白，有助促進細胞分裂物質及表皮生長因數，可刺激細胞生長及繁殖，從而增強免疫力及促進新陳代謝。

—

日期：只限2025/12/18

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

