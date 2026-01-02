【萬寧】週五購物攻略（只限02/01）

萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送滴露多功能清潔噴劑；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選身體及唇部護理產品、精選護膚產品買2件75折；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選幸福傷風感冒產品2件85折；任何L‘ORÉAL PARIS女士護膚產品買滿$399送活力緊緻水光瓶保濕精華30毫升！​

—

日期：只限2026/01/02

地點：指定萬寧分店及網店

