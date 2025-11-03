【萬寧】今日出位價（只限03/11）

萬寧官網限定出位價雀巢三花柏齡健心三清高高鈣較低脂奶粉低至 $219/2件；每日飲雀巢三花柏齡健心三清高高鈣較低脂奶粉，再配合均衡飲食及適量運動，有助維持心血管健康及防禦三高，更可降低"壞"膽固醇*(低密度脂蛋白膽固醇)，保持健康活力。

同時，今日出位價Aveeno燕麥沐浴露系列 1000毫升低至$99/件；蘊含天然燕麥萃取，有效滋養乾澀肌膚，帶來柔軟、光滑的健康美肌。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：只限2025/11/03

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit