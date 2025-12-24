【萬寧】星期三優惠大放送（只限24/12）

萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian 旅行系列！另外，而家購買萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌/注目品牌產品更可專享9折優惠(不包括會員價)，出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 Kakao Friends暖手抱枕 30x20厘米 一個！

Mannings Guardian JOGUMAN 3日2夜旅行包$49/件

Mannings Guardian JOGUMAN 旅行便攜充氣枕/旅行短襪$29/件

Mannings Guardian JOGUMAN 旅行浴巾套装2條/旅行枕套$19/件

Mannings Guardian JOGUMAN 旅行床品4件套$39/件

Mannings Guardian JOGUMAN 出行坐廁墊$22/件

Mannings Guardian JOGUMAN 柔軟潔面巾便攜裝 8片X6包$28/件

Mannings Guardian JOGUMAN 懸掛式柔軟潔面巾 100片$32/件

COCONE 無泡礦物泥洗髮膏380克（各款）$139/件

曼秀雷敦 安膚康軟膏90克$106.5/件，買1件$79，買2件$135， 平均每件$67.5

NEUTROGENA露得清 水活保濕凝露50克/水活保濕無香特潤凝霜50克/水活保濕晚霜50克$89/件

Hada Labo肌研Premium特濃緊緻保濕面霜 50克/Hada Labo肌研Premium特濃緊緻保濕晚霜 50克$219/件，買1件$145，買2件$270， 平均每件$135

費列羅 金莎朱古力金鑽禮盒24粒$99/件

日期：只限2025/12/24

地點：指定萬寧分店及網店

