【萬寧】今日出位價（只限11/10）

萬寧今日出位價Wellage唯拉珠100%純透明質酸保濕安瓶精華、積雪草舒緩安瓶精華低至$99/件；買滿2件即送唯拉珠玻尿酸保濕精華一日裝(透明質酸膠囊 15毫克 + 精華 1毫升)2件，買滿4件再送限量版旅行套裝連化妝袋1套。

日期：只限2025/10/11

地點：指定萬寧分店及網店

