萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送點點綠五黑活力飲 1件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限29/10）

萬寧嬰兒洗髮沐浴露 500毫升$38/件，買2送1，平均每件$25.3

萬寧嬰兒洗髮露 500毫升$28/件，買2送1，平均每件$18.7

萬寧嬰兒沐浴露 500毫升$28/件，買2送1，平均每件$18.7

萬寧嬰兒潤膚油 300毫升$28/件，買2送1，平均每件$18.7

萬寧嬰兒潤膚露 240毫升$18/件，買2送1，平均每件$12

余仁生祛濕寶膠囊60粒$199/件，買2件$368，平均每件$184，送12個印花

白蘭氏冰糖燕窩70克6樽／無糖燕窩70克6樽$153/件，送2個印花

AVENE 保濕修護面膜25毫升 x 5片裝$89/件，買5件$390，平均每件$78，送6個印花

AHC 瞬效保濕B5微導入活膚霜／益菌修護霜／肌底液／微導入精華$115/件，送1個印花

50惠養潤育髮精華素EX 160毫升$239/件，送3個印花

日期：只限2025/10/29

地點：指定萬寧分店及網店

