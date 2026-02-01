【萬寧】今日出位價（只限01/02）

萬寧今日出位價belif紫芹48hr潤澤炸彈霜、belif斗篷草注水啫喱炸彈霜低至 $369/2件；belif紫芹48hr潤澤炸彈霜，新升級配方中添加了肽、角鯊烷和神經酰胺，將滋潤力延長到48小時，保濕同時修復肌膚初老痕跡。

—

日期：只限2026/02/01

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

